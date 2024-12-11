ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin başkenti Washington DC’de önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Brookings Enstitüsü’nde konuştu.

Biden, konuşmasında ABD yönetiminin son dört yıl boyunca izlediği ekonomi politikalarının sonuçlarından bahsetti.

Gelecek ay görevden ayrılmaya hazırlanan Biden, konuşmasında seçilmiş Başkan Donald Trump’ın ekonomide elverişli bir durum devralacağını savundu.

"BURADA ELEKTRİĞİM KESİLDİ"

Trump dönemindeki ABD ekonomisinden bahsettiği sırada prompter cihazı bozulan Biden şöyle dedi:

“Pandemi ve ekonomik kriz, bu başarısızlığı herkesin göreceği ve hissedebileceği şekilde gün yüzüne çıkardı. Ve biliyorsunuz, şu anda burada olan şeylerden biri, az önce kapattılar. Burada elektriğim kesildi. Neyse”