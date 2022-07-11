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    Biden'ın oğlunun telefon verileri hacklendi: İçinde yok yok

    Biden'ın oğlunun telefon verileri hacklendi: İçinde yok yok

    Geçtiğimiz yıllarda uygunsuz görüntüleriyle gündem olan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iCloud hesabı hacklendi. Ortaya çıkan yeni veriler ABD'de şok etkisi yarattı.
    • 11.07.2022 - 23:23
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 23:29
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    ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın başı dertten kurtulmuyor.

    ABD'de ortaya çıkan yeni skandala göre, internet ortamına Hunter Biden'ın telefonundan yeni görüntüler sızdırıldı.

    Ele geçirilen görüntülerde Hunter Biden'ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları dikkat çekti.

    Hunter Biden'ın hesabı hacklendi

    ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan 4chan adlı bir internet sitesinin kullanıcıları, Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti.

    Kullanıcılar ortaya attıkları iddialarla beraber Hunter Biden'ın telefon ve bilgisayarından alındığı iddia edilen görüntüleri de internette paylaştı.

    Biden'ın oğlunun telefon verileri hacklendi: İçinde yok yok VİDEO


    Biden ın oğlunun telefon verileri hacklendi: İçinde yok yok #1

    Babası Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla telefona kaydettiği öne sürüldü

    Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanımı, yasa dışı para transferleri ve silahlarla ilgili mesajlarının ekran görüntülerini içeren bir takım görüntüleri internete yayıldı. Kullanıcılar, Hunter Biden'ın ABD Başkanı Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla telefon kişi listesine kaydettiğini de iddia etti.

    Biden ın oğlunun telefon verileri hacklendi: İçinde yok yok #2

    "Doğrulanmamış sızıntı"

    ABD basınında yer alan haberlerde, skandal görüntüler "doğrulanmamış sızıntı" olarak nitelendirilirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

    Haberlerde, görüntülerin 2020 yılında Hunter Biden'a ait olduğu kesinleşmiş olan bilgisayardan gelip gelmediğinin henüz belirlenemediği ifade edildi.

    Biden ın oğlunun telefon verileri hacklendi: İçinde yok yok #3

    Uygunsuz fotoğrafları ortaya çıkmıştı

    2020 yılında Hunter Biden'ın Çin, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerle bağlantılı milyonlarca dolarlık ticaret ve para transferleri hakkında gizli belgeleriyle beraber uygunsuz fotoğraf ve videoları ortaya çıkmıştı.

    Biden ın oğlunun telefon verileri hacklendi: İçinde yok yok #4

    "Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı araştırılması gereken bir bilgi hazinesidir”

    İHA'nın haberine göre, skandalların ardından Winsconsin eyaletinden Kıdemli Senatör Ron Johnson yaptığı açıklamada, "Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı araştırılması gereken bir bilgi hazinesidir. Ama ne yazık ki ülkemizde eşitlik ve adalet yok. Bunun yerine iki kademeli bir adalet sistemimiz var. Biri Demokratlar ve onların yakınları, diğeri ise ABD'nin geri kalanı" dedi.

    Biden ın oğlunun telefon verileri hacklendi: İçinde yok yok #5


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