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    Biden'ın Polonya ziyareti sırasında savaş karşıtı gösteri

    Polonya'nın başkenti Varşova'da, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti sırasında binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi.
    • AA
    • 27.03.2022 - 00:31
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    Biden'ın Polonya ziyareti sırasında savaş karşıtı gösteri

    Gösteri, Biden'ın kaldığı Marriott Hotel'in yakınındaki Kültür ve Bilim Sarayı önünde yapıldı.

    SLOGAN ATTILAR

    Ukrayna milli marşını söyleyen göstericiler, "Ukrayna'ya özgürlük", "Mariupol'u kurtar" sloganları attı.

    Katılımcılar, Ukrayna'da süren savaşta insanların öldüğünü sembolik olarak vurgulamak için Kültür ve Bilim Sarayı'nın önünde uzandı.

    "GÖSTERİDE BİR OLAY YAŞANMADI"

    Ukraynalı aktivist Natalia Panchenko, yaptığı konuşmada, Polonya'ya, verdiği destek için teşekkür etti.

    Varşova Polis Merkezi Sözcüsü Komiser Sylwester Marczak, gösteride "herhangi bir olay yaşanmadığını" söyledi.


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