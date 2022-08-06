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    Biden'ın son testi negatif çıktı

    Biden'ın son testi negatif çıktı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın son koronavirüs testinin negatife döndüğü açıklandı.
    • 06.08.2022 - 22:27
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 22:49
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    ABD Başkanı Joe Biden uzun süredir koronavirüs ile mücadele ediyordu.

    Yaptırdığı son bir kaç testi pozitif çıkan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

    Testi negatife döndü

    Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta, Biden'a yapılan son Covid-19 testinin negatif çıktığını ifade ederek, ikinci bir negatif teste kadar Biden'ın Beyaz Saray'da kendini tecrit edeceğini söyledi.

    79 yaşındaki Biden'a 21 Temmuz'da yapılan ilk Covid-19 testi pozitif çıkarken 27 Temmuz’da yapılan iki testinde negatif çıkması sonrası karantinası sona ermişti.

    Biden ın son testi negatif çıktı #1

    30 Temmuz'da testi pozitif çıkmıştı

    İHA'nın haberine göre, 30 Temmuz’da ise Biden’ın Covid-19 testi yeniden pozitife dönmüştü. O'Connor, Biden’ın testinin yeniden pozitif çıkmasını antiviral ilaç Paxlovid alan hastaların küçük bir yüzdesinde görülen "geri tepme" vakası olarak tanımlamıştı.

    Biden ın son testi negatif çıktı #2


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