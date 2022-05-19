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    Joe Biden'ın Ukrayna için büyükelçi adayı onaylandı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev Büyükelçiliği için gösterdiği aday olan Bridget A. Brink, ABD Senatosu tarafından kabul edildi.
    • 19.05.2022 - 05:58
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 05:59
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    Joe Biden'ın Ukrayna için büyükelçi adayı onaylandı

    ABD'de Senato Genel Kurulunda sözlü oylama gerçekleştirildi.

    Oylamaya göre 2 yıldır boş olan ABD'nin Kiev Büyükelçiliği koltuğuna Bridget A. Brink'in oturması kararlaştırıldı.

    ABD'nin Kiev Büyükelçisi oldu

    Yapılan oylama sonrası, şu anda ABD'nin Slovakya'daki Büyükelçisi olarak görev yapan Bridget A. Brink, resmi olarak ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine atanmış oldu.

    Senato Dış İlişkiler Komitesi 18 Mayıs Çarşamba günü öğlen saatlerinde Brink'in adaylığını onaylamıştı.

    Joe Biden ın Ukrayna için büyükelçi adayı onaylandı #1

    Kiev Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı

    AA'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken da gün içinde yaptığı açıklamada savaş nedeniyle Polonya'ya tahliye edilen ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin tekrar operasyonlarına başladığını duyurmuştu.


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