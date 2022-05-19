Joe Biden'ın Ukrayna için büyükelçi adayı onaylandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev Büyükelçiliği için gösterdiği aday olan Bridget A. Brink, ABD Senatosu tarafından kabul edildi.

ABD'de Senato Genel Kurulunda sözlü oylama gerçekleştirildi.

Oylamaya göre 2 yıldır boş olan ABD'nin Kiev Büyükelçiliği koltuğuna Bridget A. Brink'in oturması kararlaştırıldı.

ABD'nin Kiev Büyükelçisi oldu

Yapılan oylama sonrası, şu anda ABD'nin Slovakya'daki Büyükelçisi olarak görev yapan Bridget A. Brink, resmi olarak ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine atanmış oldu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi 18 Mayıs Çarşamba günü öğlen saatlerinde Brink'in adaylığını onaylamıştı.

Kiev Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı

AA'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken da gün içinde yaptığı açıklamada savaş nedeniyle Polonya'ya tahliye edilen ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin tekrar operasyonlarına başladığını duyurmuştu.