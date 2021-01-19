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    Biden'ın yemin töreninde görevli 12 muhafız görevden alındı

    Joe Biden'ın yarınki başkanlık yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız askerinin aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğu gerekçesiyden görevden alındıkları açıklandı.
    • AA
    • 19.01.2021 - 23:23
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    Biden'ın yemin töreninde görevli 12 muhafız görevden alındı

    ABD Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hakonson, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

    ABD'li general, 2 Ulusal Muhafız askerinin sosyal medya paylaşımlarında ve mesajlarından aşırı sağcı görüşlere sahip olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

    Hakonson, "Ayrıca 10 asker de FBI tarafından tespit edildi. Bunlardan biri komuta kademesinden yapılan bir ihbarla biri ise gizli bir ihbarla tespit edildi." dedi.​​​​​​​

    12 ASKER, GÖREVLERİNDEN ALINDI

    Yemin töreninin güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiğine dikkat çeken Hakonson, söz konusu 12 askerin de yemin törenindeki görevlerinden alındığı bilgisini paylaştı.

    Biden ın yemin töreninde görevli 12 muhafız görevden alındı #1

    YEMİN TÖRENİNDE 25 BİN ASKER GÖREV YAPACAK

    Biden'ın yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkent Washington'da görev yapacak.

    Amerikan kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

    Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu.

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