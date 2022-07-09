Biden'ın yeni gafı: Kendisine yazılan cümleyi okudu

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili konuşurken, kendisi için yazılan "Cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gaflarına bir yenisi daha eklendi.

Kendisi için yazılan cümleyi de okudu

ABD Başkanı Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.

Kuzey Kore'nin yaptırımlarda yardımcı olduğunu söyledi

Biden yaptırımlarda ABD'ye destek veren Asya ülkelerini sayarken ise yeni bir gafa imza atarak "Güney Kore" yerine "Kuzey Kore" dedi.

Yardımcısına "Başkan" dedi

Biden, Güney Karolina Eyalet Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, en sonuncusu mart ayında olmak üzere daha önce en az iki kez yaptığı bir gafı da tekrarlayarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e “Başkan” diye hitap etmişti.

Biden yine 'Başkan Kamala Harris' dedi - Video

Boşlukla el sıkıştı

Biden'ın son zamanlarda yaptığı gaflarının yanı sıra tören esnasında uyuklaması ve konuşmasının bitiminin ardından boşlukla el sıkışması da gündem olmuştu.

Joe Biden yine boşluğa el uzattı - Video