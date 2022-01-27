Euro
15.2266
-0.03%
Dolar
13.6516
0.01%
Altın
788.7270
0.08%
Borsa
1998
2.38%
Bitcoin
503.270
0.32%
BTXN Coin
29.00
-4.60%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Biden’ın yeni Yüksek Mahkeme yargıcı adayı siyahi bir kadın olacak

    ABD Başkanı Joe Biden, emeklilik kararı alan Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın yerine siyahi bir kadın aday göstereceğini açıkladı.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 23:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Biden’ın yeni Yüksek Mahkeme yargıcı adayı siyahi bir kadın olacak

    Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın emeklilik kararı almasının ardından 9 üyesi bulunan Yüksek Mahkeme’de 1 koltuk boşaldı.

    YENİ YARGIÇ ADAYI SİYAHİ BİR KADIN

    ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Yargıç Breyer'in yerine siyahi bir kadın aday göstereceğini açıklayarak, kararını şubat ayı bitmeden duyuracağını ifade etti.

    Biden, "Sürecimiz titiz olacak. Yargıç Breyer'in mirasına layık adayı seçeceğim" ifadelerini kullanarak, "Aday göstereceğim kişi olağanüstü niteliklere, karaktere, deneyime ve dürüstlüğe sahip biri olacak ve bu kişi Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'ne aday gösterilen ilk siyahi kadın olacak" dedi.

    SÖZÜMÜ TUTACAĞIM DEDİ

    Biden, başkanlık seçimleri öncesi yürüttüğü kampanyada bu konu hakkında söz verdiğini ifade ederek, “Bu sözü tutacağım” demişti.
    Breyer'ın emekli olması ile Başkanı Biden, ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını seçecek.

    Biden’ın yeni Yüksek Mahkeme yargıcı adayı siyahi bir kadın olacak #1


    Görüş Bildir