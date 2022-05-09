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    Bild: Alman emekliler, soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli

    Bild: Alman emekliler, soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli

    Almanya'da doğalgaz tasarrufu konusunda bir öneri ortaya atıldı. Alman emeklilerin, soğuk kış günlerinde Türkiye'nin güneyinde kalabileceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:17
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    Enerjide önemli ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Almanya, çıkış yolu arıyor.

    Ülkedeki Ekonomi Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre,  Rus doğalgazına bağımlılık yüzde 55’ten yüzde 35’e geriledi.

    Diğer taraftan Berlin yönetimi, Moskova'ya yaptırımlara temkinli yaklaşıyor.

    Almanya'da tartışma: Emekliler kış tatili için Türkiye'ye gitsin

    Almanya basınından Bild gazetesinde ise gelecek kış mevsiminde gaz tasarrufu yapmak için dikkat çeken bir öneri ortaya atıldı.

    "Enerji tasarrufu için emekliler kışı Türkiye'de geçirmeli" başlıklı haberde, Alman emeklilerin önümüzdeki kış aylarını güneyde geçirmesi gerektiği kaydedildi.

    Devlet desteği önerisi

    Öneri, seyahat acenteleri derneği VUSR Başkanı Marija Linnhoff'tan geldi. Linnhoff, Alman devletinin, Mallorca, Tunus veya Türkiye'ye uzun vadeli seyahatler için 500 euroluk destekte bulunması gerektiğini savundu.

    Haberde, "Bu, endüstrinin gazını kurtarır ve emeklilerin tatil yerlerini destekler." denildi.

    Karşı çıktılar: Çılgınca bir fikir

    Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden Ralf Stegner, "Bu, çılgınca bir fikir. Enerji politikası sorunlarımızın çözümüne bir katkı değil." ifadesini kullandı.

    Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Ekonomi Bakanı Andreas Pinkwart da söz konusu görüşe karşı çıktı.

    Bild: Alman emekliler, soğuk ayları Türkiye de geçirmeli #1

    "Almanya'yı kışın çok fazla insan terk ederse..."

    Pinkwart, "Almanya'yı kışın çok fazla insan terk ederse, bu satın alma gücüne mal olabilir." uyarısında bulundu.

    "Teklif; rekor borç, özel fonlar ve enflasyonla ilgili ek harcamalara ilave olarak en az 10 milyar euroya mal olur" diyen Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nden Jana Schimke, bunun "ölçülebilir" olmadığını sözlerine ekledi.

    Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan fosil yakıt alımını azaltma ve enerji tedariklerini çeşitlendirme noktasında çaba harcadıklarını söylemişti.

    Bild: Alman emekliler, soğuk ayları Türkiye de geçirmeli #2


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