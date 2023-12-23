Bild: Almanya yeniden silahlanmalı Modern savaş ortamına işaret eden Alman basını, Berlin yönetiminin birçok alanda adımlar atması gerektiğini yazdı. Silahlı kuvvetlerin, savunmasını güçlendirmesinin önemine vurgu yapıldı.

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Almanya, ordunun kapasitesini yeniden artırmayı tartışıyor.

Alman silahlı kuvvetlerindeki mevcut aktif yedek asker sayısı 34 bin. Bu sayının 100 bine çıkarılması gerektiği fikri ortaya atıldı.

Şimdi de ordunun yeniden silahlanması gerektiğine ilişkin tartışmalar başladı.

Bild gazetesi, "Barış hayallerinin tamamına son verin" başlıklı haberinde konuyu gündeme taşıdı.

Almanya'nın insansız hava araçları (İHA), füze savunma sistemleri, mühimmat, tedarik ağları ve eğitim alanlarında adımlar atması gerektiği kaydedildi.

İHA'lar olmadan savunma olmaz

İHA'ların modern savaş için gerekli olduğunun altı çizilerek, Ukrayna'daki savaşın, insansız hava araçları olmadan ülke savunmasının mümkün olmayacağını gösterdiğine dikkat çekildi.

Federal Meclis'in, İsrail'den 140 adet Heron tedarikinin önünü açtığı, yine bu ülkeden Arrow-3 füze savunma sistemi alınacağı belirtildi.

"Klasik ordu hava savunmasına ihtiyacımız var"

Ancak tüm bunların yeterli olmadığı ifade edilerek, "Klasik ordu hava savunmasına mümkün olan en kısa sürede yeniden ihtiyacımız var." denildi.

Haberde, "Neden ilave 500 modern Taurus füzesi sipariş edilmiyor?" sorusu da yöneltildi.

Almanya bu alanda zayıf

Enerji hatları ve telekomünikasyon ağları için siber saldırılara ve çağrılara karşı daha fazla koruma gerektiği, Almanya'nın bu alanda zayıf olduğu uyarısı yapıldı.

Okullar için müfredat değişikliği çağrısı

Okullar ve üniversitelerin de Silahlı Kuvvetler (Bundeswehr) ve savaş hakkında daha fazla öğretim faaliyetlerinde bulunması gerektiği kaydedildi.

Müfredatın “tehditler, jeostrateji ve savunma hazırlığı açısından keskinleştirilmesinin" gerekip gerekmediğinin incelenmesi çağrısında da bulunuldu.