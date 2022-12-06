Bild: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 milyon insan için devreye girdi

Bild: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 milyon insan için devreye girdi

Alman gazetesi, milyonlarca insanın hayatı için Ankara'nın ortaya koyduğu diplomatik girişimlere dikkati çekti. İstanbul Boğazı'nın bu süreçteki kritik rolüne vurgu yapıldı.

Türkiye'nin çabalarıyla, Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen Karadeniz üzerinden güvenli Tahıl Koridoru oluşturuldu.

Tonlarca tahıl, bu şekilde dünya piyasalarına sunulurken, Rusya'nın anlaşmadan çekilmek istemesiyle Ankara bir kez daha devreye girdi ve mutabakatı canlı tutmayı başardı.

Türkiye harekete geçti

Alman basınından Bild gazetesi, "Rusya'nın 1 milyar dolarlık buğday çaldığına" dair bir iddiayı öne sürdü.

Moskova yönetiminin 400 milyon insanın hayatı üzerinden Batı'ya mesaj verdiği belirtilen haberde, bu durum üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekete geçtiği vurgulandı.

"400 milyon insan, tahıla ihtiyaç duyuyor"

Haberde, "Putin, ekmeği kendisini bir kurtarıcı olarak sunmak ve Batı'ya şantaj yapmak için kullandı. Dünya genelinde 400 milyon insan, hayatta kalabilmek için Ukrayna tahılına ihtiyaç duyuyor. (Putin) Batı'yı ikili oyunuyla tehdit etti: yaptırımları kaldırın yoksa dünya açlıktan ölecek." denildi.

"Erdoğan planı bozdu"

Aynı haberde, Erdoğan'ın "bu planı bozduğu" ifade edilerek, şunlar aktarıldı:

"İstanbul'daki boğaz, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek bağlantı. Erdoğan'ın izni olmadan hiçbir Rus gemisi girip çıkamaz. (Erdoğan) Bu avantajı, Putin'in temmuz ayında Ukrayna ile tahıl anlaşması imzalamasını sağlamak için kullandı."





İlk gemi Orta Doğu'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla ablukanın sona erdiği, birkaç hafta sonra ilk Ukrayna yük gemisinin Orta Doğu'ya hareket ettiği kaydedildi.

Geçtiğimiz ayın ilk günlerinde konuşan Erdoğan, Tahıl Koridoru'nun yeniden açıldığının müjdesini paylaşırken, "Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine tahıl sevkiyatı eskiden planlandığı gibi devam edecek." demişti.