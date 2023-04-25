Bild: Emmanuel Macron, bizi Çin'e sattı Alman gazetesi, Fransız liderin, Avrupa'nın birliğini baltaladığını yazdı. Çin'in Avrupa'ya karşı durduğu, Macron'un da bu duruma katkı sunduğu belirtildi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ile ilgili sözleri Avrupa gündeminden düşmüyor.

Macron, küresel ölçekte ABD'nin peşinden gitmemeleri gerektiğini söylerken, Tayvan örneğini vererek Çin'e karşı olmalarının kendilerine bir fayda sağlamayacağını dile getirdi.

"Macron çizginin dışında dans ediyor"

Almanya basınından Bild gazetesi, "Macron bizi Çinlilere mi satıyor?" başlığıyla Fransız liderin takındığı tavrı yorumladı:

AB, Ukrayna'nın arkasında duruyor. Ama birdenbire çizginin dışında dans eden biri var! 45 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Görünüşe göre perde arkasında Pekin ile bir 'barış planı' hazırlıyor.

"Avrupa uyumuna zarar veriyor"

Görüşlerine yer verilen Avrupa Halk Partisi (EPP) Lideri Manfred Weber, "Çin liderliği, AB ve NATO devletlerinin var olma hakkını tartışıyor. Görünüşe göre, Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları Çin hükümetini sınırları yeniden test etmeye motive etti." dedi ve ekledi:

Ne yazık ki, Çinli ve Rus liderler giderek daha fazla benzerlik gösteriyor. Bu zorlu durumda Macron, Avrupa uyumuna ve transatlantik dostluğa zarar veriyor.

"Avrupa'nın birliğini baltalıyor"

Savunma uzmanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann'a göre Macron'un Çin gezisinin ardından yaptığı açıklama ve sergilediği eylemler Avrupa'ya zarar veriyor.

Alman Federal Meclisi üyesi olan Strack-Zimmermann, şöyle konuştu: