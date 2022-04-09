Bild: Gelecek kışı Putin'in gazı olmadan geçirebiliriz

Almanya merkezli gazete, Rus gazına bağımlılık nedeniyle ülkede yaşanan tartışmayı gündeme getirdi.

Rus gazına bağımlılığı düşük seviyelere çekmeye çalışan Almanya'da şimdiden gelecek kış için hesaplar yapılıyor.

Alman basınından Bild gazetesi, "Önümüzdeki kışı Putin'in gazı olmadan geçirebiliriz" başlıklı haberinde konuyu inceledi.

"Putin'in gazı olmadan yapabilir miyiz" sorusu

Haberde, Almanya ve Avrupa Rusya'dan her gün 700 milyon eurodan fazla gaz, petrol ve kömür alımını sürdürdüğü anımsatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağımlılık tartışmasının Almanya'da sürdüğü belirtilerek, asıl sorunun "Putin'in gazı olmadan yapabilir miyiz?" olduğuna dikkat çekildi.

Tasarruf ve doğalgaz tedariki çağrısı

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (DIW) çalışmasına işaret edilerek, gelecek kış için bunun mümkün olduğu kaydedildi.

Enstitünün "enerji tasarrufu potansiyeli maksimum düzeyde kullanılırsa ve diğer ülkelerden doğalgaz tedariki mümkün olduğu kadar genişletilirse, Rusya'nın ithalatı olmasa bile bu yıl ve 2022-23 yıllarındaki kış mevsimine ilişkin doğalgaz tedarikinin güvence altına alınacağı" şeklindeki notu paylaşıldı.

Yüzde 55'ten 40'a geriledi

Haberde, "Bu, çok fazla tasarruf etmemiz gerektiği ve diğer ülkelerden daha fazla gaza ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. O zaman Rusya'ya karşı bir gaz ambargosu mümkün olur." ifadelerine yer verildi.

Berlin yönetiminin sağladığı son bilgilere göre, Rus gazının payı yaklaşık yüzde 55'ten yüzde 40'a kadar geriledi.