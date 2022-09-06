Bild: Rusya, doğalgaz boru hattı yalanını itiraf etti

Almanya merkezli gazete, gaz kesintisine gerekçe olarak gösterilen teknik sorunların gerçeği yansıtmadığını yazdı. Konuyla ilgili Peskov'un açıklamasına işaret edildi.

Rus enerji devi Gazprom, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından akışı, "teknik sorunlar" nedeniyle süresiz durdurdu.

Moskova'nın kararı Avrupa'da alarma neden olurken, Almanya basınından Bild gazetesi, "Kremlin, boru hattı yalanını itiraf etti" dedi.

"Birçok kişinin uzun süredir şüphelendiği şeyi ima ediyor"

Rusya'ya tepki gösterilen haberde, "İddiaya göre teknik sorunlar nedeniyle Baltık Denizi boru hattı Kuzey Akım 1'den 6 gün boyunca gaz akışı olmadı. Ancak şimdi Rusya, birçok kişinin uzun süredir şüphelendiği şeyi ima ediyor." denildi.

"Rusya intikam alıyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, doğalgaz anlaşmazlığı hakkında yaptığı açıklamayla, "Asıl sebep, Rusya'nın intikam alması." şeklinde itirafta bulunduğu belirtildi.

Peskov'un, söz konusu açıklamasında ise "Gaz üretimi ile ilgili sorunlar, Batılı ülkelerin ülkemize ve bazı şirketlere uyguladığı yaptırımlardan kaynaklanıyor." dediği anımsatıldı.

Peskov: Onarım işinin nasıl yapılacağını bilmiyoruz

Gaz kesintisinin başka bir nedeni olmadığını söylediği belirtilen Peskov'un, Batı'nın bundan Moskova'yı sorumlu tutma girişimlerini reddettiğine dikkat çekildi.

Vladivostok'taki Ekonomik Forum'da konuşan Rus sözcü, "Yaptırımlar engellediği için onarım işinin nasıl yapılacağını bilmiyoruz." demişti.