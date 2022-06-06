Bild: Vladimir Putin, yakında ateşkes önerecek

Karadeniz'in kuzeyinde devam eden savaşla ilgili dikkat çeken bir senaryo gündeme getirildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar, 100 günden fazla bir süredir devam ediyor.

Kiev yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söylerken, Moskova ise liderler zirvesi için sonuca odaklı kapsamlı hazırlık yapılmasını istiyor.

Ukrayna'da ateşkes iddiası

Almanya basınından Bild gazetesinde "Askeri tarihçiler emin: Putin yakında ateşkes önerecek" başlıklı bir haber yer aldı.

Haberde, "Kremlin lideri Putin, Ukrayna'yı ele geçirmeye çalışıyor, ancak Ukraynalılar mücadele ediyor." denildi.

"Putin'in planı işe yaramadı"

Amerikalı tarihçi Phillips O'Brien'ın görüşleri aktarılarak, Rusların ilerleyen günlerde silahların susmasını teklif edebileceği kaydedildi.

Rus birliklerinin, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlattığı, Putin'in ülkeyi yıldırım savaşıyla ele geçirmeyi hedeflediği belirtildi.

100 bin kişilik Rus ordusunun, Ukrayna'ya aynı anda üç koldan saldırdığı, ancak "planın işe yaramadığı" savunuldu.

"Hızlı şekilde ilerleyemezler"

Nisan ayı başlarında, Ruslar saldırılarını Ukrayna'nın doğusuna kaydırırken, birliklerin burada yavaş hareket ettiği aktarıldı.

Tarihçi O'Brien, Rus güçlerinin çok sayıda savaş malzemesi kaybı yaşadığını söyleyerek, "Hızlı ilerleme fırsatına sahip değiller." diye konuştu.

Rusların, savunma hatlarında "delik açmayı başarsalar bile", bundan yeterli zemini kazanamayacakları görüşü paylaşıldı.

"Ateşkesle bazı yaptırımlardan kurtulmaya çalışacaklar" yorumu

O'Brien'ın tezi, "Moskova, Donbas'tan mümkün olduğu kadar fazlasını almak ve ardından bir zafer ilan etmek istiyor. Donbas'ı alıp, ateşkes önerecekler. Savaşı bitirmeye ve bazı yaptırımlardan kurtulmaya çalışacaklar." diyor.

Mevcut duruma göre Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmeyeceğini dile getiren aynı tarihçi, şöyle devam etti:

"Ukrayna kabul etmez"

"Kiev ihtiyaç duyduğu desteğe sahip olduğunu hissettiği sürece, Rusya'nın ateşkesini kabul etmeleri pek ihtimal dahilinde değil. Ülkelerinin yüzde 20'sini kaybederler."