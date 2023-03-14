Bild'in DİTİB camisi yorumu: Erdoğan'ın Almanya'daki etkisi artıyor Wuppertal'de cami inşası için belediye meclisinin verdiği onay, Alman basınının gündemine oturdu.

Almanya'nın Wuppertal şehrinde cami inşa edilecek.

Wuppertal Belediye Meclisi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami projesine onay verdi.

Elberfeld semtinde 7 bin metrekare alan üzerine inşa edilmesi planlanan ve modern mimari özelliklere sahip caminin inşaat izni, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Almanya'nın konuştuğu cami projesi

Almanya basınından Bild gazetesi, gelişmeye tepki gösterdi. "Wuppertal'de yeni cami" başlıklı haberde, belediye meclisinde, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), Hür Demokratik Parti (FDP), Yeşiller ve kısmen Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) çoğunluğunun yeni DİTİB kompleksi lehinde oy kullandığı belirtildi.

"Erdoğan'ın etkisi giderek artıyor"

DİTİB ve Diyanet arasındaki bağa işaret edilerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki etkisinin giderek arttığı" vurgulandı.

CDU, FDP ve SPD'den siyasetçilerin cami inşasına destek vermesinin "inanılmaz" olduğu kaydedildi.

Belediye mülkü üzerine inşa edilecek

Haberde, Wuppertal'daki yeni DİTİB binasının belediye mülkü üzerine inşa edileceği ayrıntısına dikkat çekildi.

Sosyal İşler Başkanı Stefan Kühn (SPD), "Yerel DİTİB topluluğuyla güvene dayalı bir ilişkimiz var." ifadesini kullandı.

"İnşaat ruhsatları varsa reddedemezsiniz"

Öte yandan, Bohum Üniversitesi Dini Araştırmalar Merkezi'nde öğretim görevlisi Volker Beck'in görüşü aktarıldı:

Halihazırda bir arsaları ve inşaat ruhsatları varsa, DİTİB'in cami inşa etmesini reddedemezsiniz.

DİTİB'in cami projesiyle ilgili ayrıntılar

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından projenin yapımına başlanacak. 800 kişinin aynı anda ibadet edebileceği yeni camide, kadın, yetişkin ve gençler için ayrı ayrı bölümler yapılacak.

Camide 700 metrekare ibadet alanı bulunacak. Yönetim odası, eğitim, sosyal ve kültürel amaçlı birimler, eğitim merkezi, konferans salonu, kütüphane ve ticari alanların yanı sıra kapalı otopark da yer alacak.