Bilgisayar arızası, British Airways uçuşlarının iptaline yol açtı

Pilotların yaşadığı harita sorunu nedeniyle Kuzey Amerika'dan Londra'ya seferler durduruldu.

İngiltere merkezli hava yolu şirketi British Airways, bilgisayar hatası nedeniyle kaosa sahne oldu.

Pilotların küresel uçuş planı sistemine erişememesi sonucu seferler iptal edildi.

Londra'ya seferlerde aksama

ABD'de yolcuların sefer iptalleri nedeniyle yoğunluk oluşturduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Mirror, yaşanan sorunun Kuzey Amerika'dan Londra'ya sefer hazırlığındaki uçakları etkilediğini yazdı.

British Airways uçuşlarında kaos

British Airways, kısa mesafeli uçuşların ve halihazırda yapılmakta olan seferlerin bu durumdan etkilenmediğini söyledi.

Aksaklığın, "üçüncü taraf uçuş planlama tedarikçisiyle ilgili teknik bir sorun" olduğu, olumsuzluğun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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"Teknik sorun nedeniyle gecikmeler yaşıyoruz"

British Airways'ten yapılan açıklamada, "Uçuş planlamamızdaki teknik bir sorun nedeniyle bazı uçuşlarımızda gecikmeler yaşıyoruz.

Müşterilerimizin yolculuğunun aksamasından dolayı üzgünüz, mümkün olan en kısa sürede seyahat edebilmeleri için inceleme yapıyoruz.” denildi.