Bilim adamlarının iddiası: Korona 28 bin yıl önce vardı

Bilim adamlarının iddiası: Korona 28 bin yıl önce vardı

Alman ve İsveçli bilim adamları, koronavirüsten ölüm riskini artıran genlerin, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

Alman ve İsveçli bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilen koronavirüs salgının gen araştırmasında ilginç bir sonuç ortaya çıktı.

Bilim adamları koronavirüsün genetik şifresi hakkında yaptığı araştırma sonucunda salgının, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

SALGIN 28 BİN YILLIK MİRAS

Neanderthaller, Buz Çağı’nda Avrupa'da yaygın olarak yaşamış ve soyu tükenmiş bir insan türü olarak biliniyor.

Koronavirüse karşı olan insan bağışıklığı zayıflığının, yaklaşık 28 bin yıl önce yaşamış olan Neanderthaller insan türünden geldiği düşünülüyor.

‘GEN’ BANGLADEŞ’TE DAHA YAYGIN BULUNUYOR

Bilimsel çalışmada tespit edilen söz konusu genin, Avrupa’daki insanların yaklaşık yüzde 8’inde ve Amerika’daki insanların yaklaşık yüzde 4’ünde tespit ettiklerini ifade etti. Diğer yandan koronavirüse karşı ölme riskini arttıran bu gen, Günay Asya’da yaşayan insanlarda ve özellikle Bangladeşliler'de daha yaygın bulunduğu belirtildi.

GENİN KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİSİ

Araştırmada, koronavirüs hastalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu genlerin bağışıklık sisteminin virüse karşı verdiği tepkiyi etkileyerek insanların ciddi şekilde hastalanma veya ölme olasılığını artırdığı öne sürüldü.

Bilimsel araştırmayı yürüten Prof. Hugo Zeberg ve Dr. Svante Paabo, çalışmalarında üçüncü kromozomda bulunan Neandertal genetik sekansına sahip olmanın 'kişide ciddi SARS-CoV-2 enfeksiyonu yarattığını ve ana genetik risk faktörü' olduğunu söyledi.

NEANDERTALLER KİM?

Bilim adamları bu insan türünün kalıntılarına ilk olarak dünya üzerinde Hırvatistan’da rastlamıştır. Neandertaller, on binlerce yıl önce insanlarla birlikte yaşayan ve görünüş ve boyut olarak insanlara çok benzemelerine rağmen daha bodur ve daha kaslı bir türdür.