Bilim insanları, bazı kan gruplarının koronavirüse karşı daha dirençli olduğunu tespit etti

Bilim insanları, bazı kan gruplarının koronavirüse karşı daha dirençli olduğunu tespit etti

Danimarka’da yürütülen bir araştırmada bilim adamları, bazı kan gruplarının diğerlerine göre koronavirüse daha dirençli olduğunu tespit etti.

Aarhus Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir ortak araştırmada, koronavirüse direnme şansı daha yüksek olan bir kan grubu tespit etti.

0 KAN GRUBUNDA OLANLARIN KORONAYA YAKALANMA ŞANSI DAHA DÜŞÜK

Araştırmada, 470 bin Danimarkalıya Covid-19 testi yapıldı. Testlerin sonucunda bilim insanları, 0 kan grubunun A, B ve AB gruplarına göre Covid-19’a yakalanma ihtimalinin yüzde 13 daha düşük olduğunu tespit etti. Bilim insanları, 0 kan grubunun sahip olduğu direncin sebebini bulmak için araştırmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Aarhus Üniversitesi Hastanesi Doktoru Lars Ostergaard, “Bunlar, virüs ile kan grupları arasında bir bağlantının olduğunu gösteren çok heyecan verici sonuçlar. Bu konu hakkında daha çok şey öğrenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

BU DİRENCİN SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Güney Danimarka Üniversitesi Hastanesi Profesörü Torben Barington, “Henüz direncin sebebini bilmiyoruz. Ancak diğer bulaşıcı hastalıklardan bildiğimiz üzere, kan grubu ile enfeksiyon kapmak arasında bir bağlantı olabilir” ifadelerini kullanarak, yürütülen araştırma hakkında görüşlerini aktardı.

Şu ana kadar yürütülen araştırmalara bakıldığında, bazı kan gruplarının hastalıklara karşı farklı tepkiler gösterdiği kaydedilmişti. Danimarka’da yürütülen araştırma, Covid-19 ile mücadelede ve aşı geliştirmelerinde büyük bir rol oynuyor.