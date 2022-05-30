Bill Gates: 20 yıl içinde başka salgını yaşama şansımız yüzde 50

66 yaşındaki Amerikalı milyarder, yeni pandemilerle karşılaşma riski hakkında konuştu. Gates ayrıca, maymun çiçeği virüsünü ve çip iddialarını da değerlendirdi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgını döneminde, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

İspanya ziyareti sırasında El Diario gazetesine demeç veren Gates, gelecekte ortaya çıkabilecek yeni salgınlara ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Bildiğimiz virüsten ortaya çıkabilir"

"Eğer önleyemezsek bir sonraki salgın nasıl olur?" sorusunu yanıtlayan Gates, "Bildiğimiz bir virüsten ortaya çıkabilir. Bir çeşit grip ya da başka bir koronavirüs türü olabilir." dedi.

Gates, olası yeni pandeminin, onu tasarlayan ve kasıtlı olarak yayan bir biyoterörist tarafından da üretilebileceğini dile getirdi.

"Çok korkutucu bir senaryo"

"Bu çok korkutucu bir senaryo çünkü aynı anda farklı yerlere yaymaya çalışabilirler." diye konuşan Gates, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan nüfusu artıyor ve giderek daha fazla ekosistemi istila ediyoruz. Bu yüzden önümüzdeki 20 yıl içinde iklim değişikliğinin bir sonucu olarak doğal kaynaklı bir pandemi yaşama şansımızın yüzde 50 olduğunu hesaplıyorum.

Koronavirüs pandemisinin tekrarlanmamasını sağlamak için daha büyük bir yatırım yapılmalı."





Maymun çiçeği sorusu

Röportaj sırasında Bill Gates'e "Maymun çiçeği hakkında endişeleniyor musunuz?" şeklindeki soru da yöneltildi.

Maymun çiçeği virüsünün yayılması için "çok az şans" olduğunu ifade eden Amerikalı milyarder, diğer taraftan insanların bu konuda "uyanık" olmalarını "harika" şeklinde nitelendirdi.

66 yaşındaki Gates, "Koronavirüs pandemisi olmasaydı, maymun çiçeği haberlerde bile olmazdı. Bu iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

"Bir sonraki büyük salgın olduğunu düşünmüyorum"

Avrupa'da aniden ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü kaynaklı vakaların incelenmesi gerektiğini belirten Gates, "Görünüşe göre şu anda virüsün bulaşma biçimindeki bir tür değişiklik yüzünden kaynaklanıyor. Çiçek hastalığıyla ilgili olması biraz korkutucu ama bunun bir sonraki büyük salgın olduğunu düşünmüyorum." görüşüne yer verdi.





Çip iddialarına yanıtı

Bill Gates, koronavirüs salgını üzerinden insanlara çip takmak istediği şeklindeki iddialarla itham ediliyor.

Komplo teorilerinin merkezindeki isim, konuya ilişkin soruya verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Gülmek ve düşünmek zorundayız. Ben aşılarla hayat kurtarmak için milyarlarca dolar harcıyorum. Birinin bunu tersine çevirmesi ve aslında milyarlar kazandığımı ve insanları öldürmek için aşı kullandığımı söylemesi fikri çok üzücü.

"İzleme çipi yerleştirmeye çalıştığım hikayesi..."



Milyarlarca insanın nerede olduğunu bilmekle ilgileniyormuşum gibi, insanlara bir izleme çipi yerleştirmeye çalıştığım hikayesi... Bu verilerle ne yapacağım? İlgilenmiyorum. Yani buna gülmem lazım."