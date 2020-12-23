Bill Gates: 2021, 2020'den daha iyi olacak

Aşı çalışmalarına destek sağlamak kararı alan Bill Gates, gelecek yıl hakkında iyimser açıklamalarda bulundu.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir tahmin yaptı.

Gates, LinkedIn hesabından paylaştığı, "Bu atılımlar 2021'i 2020'den daha iyi yapacak" başlıklı yazısında, aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmelerin insanlığı "normale" döndüreceğini söyledi.

GATES'İN 2021 TAHMİNİ

Koronavirüs nedeniyle 2020'nin yıkıcı bir yıl olduğunu, 1.6 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini, 75 milyondan fazla vaka görüldüğünü belirten Gates, onlarca trilyon dolar ekonomik zararın ortaya çıktığını kaydetti.

"Milyonlarca insan işsiz ve faturalarını ödemekte zorlanıyor" diyen Gates, bir milyardan fazla çocuğun okullardan uzak kaldığını ifade ederek, şunları aktardı:

"2021'DEN İYİ HABERLER VAR"

"2021'de yükselen iyi haberler var. Bu yıl vaktimin çoğunu dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarla koronavirüsü tedavi etme ve önleme yolları üzerinde çalışarak geçirdim.

"ŞAŞKINA DÖNÜYORUM"

2020'deki bilimsel ilerlemelerin hızını düşündüğümde şaşkına dönüyorum. İnsanlar bir yılda hiçbir hastalıkta dünyanın bu yıl koronavirüste kaydettiğinden daha fazla ilerleme kaydetmedi. Normal şartlar altında aşı geliştirmek 10 yıl sürebilir. Bu kez, bir yıldan kısa bir süre içinde birden fazla aşı üretildi.





"GELECEK YIL İLERLEME KAYDEDECEĞİZ"

Bundan bir yıl sonra, geriye dönüp 2021'in 2020 için bir ilerleme olduğunu söyleyebileceğimizi düşünüyorum. İlerleme muazzam olmayabilir, ancak dünyanın dört bir yanındaki insanlar için dikkate değer, ölçülebilir bir adım olacaktır."