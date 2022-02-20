Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek

Katıldığı toplantıda açıklama yapan Bill Gates, dünyanın bir pandeminin daha göreceğini ve bu pandeminin farklı bir patojen olacağını söyledi.

Koronavirüs ile mücadele devam ederken Microsoft'un kurucu ortaklarından dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates, dün Almanya'da katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dünya nüfusunun büyük bir kısmının bir miktar bağışıklık kazanmasıyla ağır hastalık tehlikesinin de kalktığını belirten Bill Gates, bunun aşılarla değil virüsün kendisi sayesinde olduğunu ifade etti.

“VİRÜS DAHA İYİ BİR İŞ ÇIKARDI”

Bill Gates, “Ne yazık ki virüsün kendisi, özellikle de Omicron adlı varyant, bir tür aşı oldu. Virüs, dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı." ifadelerini kullandı.

“DÜNYA BİR PANDEMİ DAHA GÖRECEK”

Koronavirüs öncesinde dünya çapında bir salgının yaşanabileceğinin sinyalini vererek gündem olan Gates, “Dünya bir pandemi daha görecek. Başka bir pandemi olacak. Bu sefer farklı bir patojen olacak. Fakat doğru bir şekilde bu hastalığa yaklaşılırsa erkenden önlenebilir ve Covid-19’da olduğu gibi küresel bir hale gelmez.” dedi.

“GELECEK PANDEMİYE HAZIR OLMANIN MALİYETİ O KADAR DA FAZLA DEĞİL”

Gates, ileride aşı geliştirmek için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bir dahaki sefere bunu iki yılda değil, 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız. Gelecek pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil." dedi.