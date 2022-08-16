Bill Gates, Güney Kore'de salgın hastalıklarla ilgili konuştu

Teknoloji milyarderi, "Salgını sona erdirmeli ve tekrarlanmasını engellemeliyiz" dedi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Güney Kore'ye ziyaret düzenledi.

Gates, ziyareti kapsamında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir araya geldi.

Bulaşıcı hastalıklarla ortak mücadele anlaşması

Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı temsil eden Gates, Güney Kore'nin dışişleri ve sağlık bakanlıkları ile "gelişen dünyada halk sağlığı araçlarını iyileştirmeyi ve bulaşıcı hastalıklara yönelik aşıları ve tedavileri ilerletmeyi amaçlayan projelerde daha fazla ortaklığı" öngören mutabakat zaptını imzaladı.

Gates Vakfı'nın projelerine destek sözü

Seul yönetimi ayrıca, HIV, tüberküloz ve sıtmayla mücadele konularında Gates Vakfı'nın desteklediği projelere "daha güçlü destek" sözü verdi.

Güney Koreli milletvekillerine seslenen Gates, koronavirüsle mücadelede etkili olacak aşıları geliştirme çabaları da dahil olmak üzere daha güçlü uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

"Koronavirüsün tekrar olmasını engellemeliyiz"

"Bu, küresel sağlık için bir kriz anı" diyen teknoloji lideri, koronavirüs pandemisinin sona erdirilmesi konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla, vakfımızın Güney Kore ile ortaklığını güçlendirmek, yeni araçlar için harika fikirler ve en çok ihtiyacı olanlara yardım etmek için daha fazla kaynak sağlamak için harika bir zaman.

Bu salgını sona erdirmeli ve bunun tekrar olmasını engellemeliyiz. "