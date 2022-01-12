Bill Gates: İnsanların kollarına neden çip koymak isteyeyim

İnsanlara çip takacağı iddialarına cevap veren Bill Gates, "Çip koymak mantıklı gelmiyor. Neden bunu yapmak isteyeyim ki?" ifadelerini kullandı.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronavirüsün geleceği, Omicron varyantı ve ‘insanlara çip taktığına’ dair spekülasyonlar ile ilgili soruları cevapladı.

Twitter hesabına gelen soruları yanıtlayan Gates'e, "Salgın nasıl ve ne zaman bitecek?" ve "Omicron, 'Covid ile yaşayabileceğimizi' gösteriyor mu? Yoksa 2022'de köşede başka tehlikeli varyantlar mı var?" diye soruldu.

Omicron varyantının aşılanmamış kişilerdeki etkisine dikkat çeken Gates, "Ülkeler Omicron dalgasını deneyimledikçe sağlık sistemleri zorlanacak. Ağır vakaların çoğu aşılanmamış insanlar olacak." dedi.

"KOLLARA ÇİP KOYMAK MANTIKLI DEĞİL, NEDEN BUNU YAPMAK İSTEYEYİM Kİ"

Gates'e, daha sonra aşı ile insanlara çip takacağı yönündeki iddialar soruldu.

Bu komplo teorileri karşısında şaşkınlığını dile getiren Gates, "Sen, ben ve Tony Fauci gibi insanlar çok fazla yanlış bilgiye maruz kaldılar." derken, “Bunları beklemiyordum. Kollara çip koymak bana mantıklı gelmiyor. Neden bunu yapmak isteyeyim ki?" ifadelerini kullandı.

"ENFEKSİYONU ÖNLEYEN VE UZUN YILLAR SÜREN AŞILARA İHTİYACIMIZ VAR"

Microsoft'un kurucusu, son olarak koronavirüs aşısıyla ilgili gelen soruyu da yanıtladı.

Gates, “Elimizdeki aşılar ciddi hastalıkları ve ölümleri çok iyi önlüyor ama iki önemli şeyi kaçırıyorlar.” derken, "Öncelikle enfeksiyonlara izin veriyorlar ve süre sınırlı görünüyor. Yeniden enfeksiyonu önleyen ve uzun yıllar süren aşılara ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.