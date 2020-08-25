Bill Gates: Koronavirüs salgını bitmeden milyonlarca insan ölecek

Amerikalı milyarder, pandemiyle ilgili bir kez daha dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2015 yılında yaptığı bir konuşmada salgın hastalıkların 10 milyondan fazla insanın ölümüne neden olabileceğini söyledi.

Salgını fırsat bilerek insanlara mikroçip takacağı yönündeki iddiaları reddeden Gates, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"MİLYONLARCA İNSAN HAYATINI KAYBEDECEK"

The Economist'e konuşan Microsoft'un kurucusu, koronavirüs ortadan kalkmadan önce milyonlarca insanın hayatını kaybedeceği görüşünü paylaştı.

Bill Gates, bu ölümlerin virüsten kaynaklanmayacağını, salgının sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerindeki baskısından meydana geleceğini kaydetti.

"BIDEN DA GELSE DÜZELMEZ"

Karantina önlemlerinin diğer hastalıkların tedavisine engel olduğunu ifade eden Gates, bu durumun HIV ve sıtma hastalıklarıyla mücadele eden ülkeleri etkileyeceğine dikkat çekti.

ABD'de yapılacak 3 Kasım başkanlık seçimlerine işaret eden Gates, Demokrat Joe Biden seçilse bile işlerin yoluna girmeyeceğini sözlerine ekledi.

ABD'de önlemsiz koronavirüs partisi ViDEO