Bill Gates: Liderler koronayı önleyemedi

Bill Gates, dünya liderlerini erken aşamalarda koronavirüs salgınının yayılımını önleyemedikleri için kınadı.

Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates, dün düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulunarak, koronavirüs pandemisiyle mücadele sürecini değerlendirdi.

DÜNYA LİDERLERİNİ ELEŞTİRDİ

Gates, yaptığı açıklamada dünya liderlerini, koronavirüs dünyaya yayılmasını önleyememeleri nedeniyle kınayarak "Bu salgını kontrol altına almak için gereken mütevazı adımların önceden atılmaması bir trajedidir" ifadelerini kullandı.

Gates, "Bu sebeple, trilyonlarca dolarlık zarar ve ölçülmesi zor diğer eksiklikler göz önüne alındığında, bunun bir daha asla yaşanmayacağından emin olmak için ihtiyacımız olan az sayıdaki milyarlarla yaptırım yapmalıyız" dedi.

"EŞİTSİZLİK OLDUKÇA DRAMATİK BOYUTTA"

Öte yandan Gates, koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi bir 'zafer' olsa da hala küresel olarak ele alınması gereken mevcut sorunların olduğu vurgusunu yaptı.

Amerikalı milyader, 'eşitsiziliğin hala oldukça dramatik boyutta olduğunu' kaydetti.