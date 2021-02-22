Bill Gates: Net-sıfır emisyona 2030'da ulaşmak gerçek dışı

Bill Gates, 2030 yılında net sıfır karbondioksit emisyonu düzeyine erişmenin tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Mİcrosoft'un ortak kurucusu, milyarder Bill Gates, "2030 yılına kadar karbon emisyonlarından arınacağımızı düşünmek tamamen gerçek dışıdır." dedi ve söz konusu hedefin zor olduğunu görmemenin de karbon emisyonlarıyla mücadele etmekte yaşanacak zorlukların bir parçası olacağı uyarısı yaptı.

KARBON NEGATİF HEDEFİ

Microsoft’un 2020 yılında yaptığı açıklamada, şirketin 2030 yılına kadar karbon ayak izini tamamen ortadan kaldırmayı ve karbon negatif olmayı hedeflediği vurgulanmıştı.

“30 YIL BEKLEMEKTEN KÖTÜ DEĞİL”

"Eğer karbon ayak izini tamamen ortadan kaldırmak için 10 yıl daha bekleyeceksek, bu 20 yıl, 30 yıl beklemekten kötü değil, çünkü küresel ısınma yükselişini sürdürüyor." diyen Gates, asıl olarak tüm dünyanın tüm emisyonlardan arındırılmasının hedeflendiği 2050 yılına baktığını ekledi.