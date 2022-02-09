Bill Gates, salgınla ilgili kitap çıkardı

Pandeminin başından beri adı komplo teorileriyle anılan Bill Gates, koronavirüsle ilgili bir kitap yazdığını duyurdu.

Hakkında komplo teorileri ve çip iddiaları eksik olmayan Bill Gates, koronavirüsle ilgili yeni bir hamle yaptı.

Gates, koronavirüs salgınına yönelik bir kitap yazdı.

SALGINDAN ALINAN DERSLERİ YAZDI

3 Mayıs’ta piyasaya çıkması planlanan kitapta koronavirüsten alınan dersler ve tekrar bu tür bir salgın olmaması için yapılması gerekenlerin aktarıldığı öğrenildi.

“Sondaki Salgın Nasıl Engellenir” isimli kitap ile ilgili, “Ne zaman Covid-19’un yarattığı bir olumsuzluk görsem, ne zaman güncel ölüm sayılarını görsem, ya da birinin salgın yüzünden işini kaybettiğini öğrensem ya da bir okulun kapalı kaldığını görsem, bunun tekrar yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

ÇİP İDDİALARINA DA CEVAP VERDİ

“Aşı ile çip takıyorlar” iddialarıyla gündemden düşmeyen Gates, kitabında komplo teorilerinin hedefinde olmanın nasıl bir şey olduğunu da anlattı.

Gates, “Aşıdaki ilerleme ve solunum yolu hastalıklarıyla mücadelede uzmanlık kazanmak gelecekte bu tür krizleri engelleyecektir. Eğer doğru tercihleri ve yatırımları yaparsak, Covid-19’u son pandemi yapabiliriz” dedi.