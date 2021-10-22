Bill Gates kiralık yatı ile , Aydın'a demir attı

Lana isimli kiralık süper yat ile Aydın’a gelen Bill Gates, İzmir’in Selçuklu ilçesindeki Meryemana Evi’ni ziyaret edip hacı oldu.

Geçtiğimiz temmuz ayında tatil için lüks yatıyla Bodrum'a gelip bir restoranda 80 bin liralık tek öğünlük hesap ödeyen dünyanın en zengin dördüncü ismi olan Bill Gates, tekrardan Türkiye'de.

Gates, bugün Cayman Adaları bayraklı ‘Lana’ isimli kiralık süper yat ile sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına geldi.

Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi Wayfinder da eşlik etti.

146 milyar dolarlık servete sahip olan Bill Gates, bir süre 'Lana' isimli yatta dinlendikten sonra, saat 15:00 sıralarında, özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki havaalanına indi.

KORUMALARI İLE ANTİK KENTİ GEZDİ

Doğrudan Meryemana Evi'ne giden Gates, kilisede dua edip yeniden hacı olduktan sonra, Efes Antik Kenti'ne geçti. Gates, yakın korumalarıyla beraber antik kenti gezdi.

Bill Gates'in kiralık süper yatı, Aydın'a demir attı VİDEO



2005’TE İLK KEZ HACI OLMUŞTU

Milyarder iş adamı Bill Gates, 2005 yılında da Marmaris'te eski eşi Melinda ile 'Leander G' isimli lüks yatında tatil yaparken, Meryemana Evi'ne gelmiş ve ilk kez hacı olmuştu.