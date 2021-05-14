Bill Gates’ten boşanma kararı sonrası ilk açıklama

Melinda Gates ile evliliğini bitirme karar alan Bill Gates'in yakın arkadaşlarına sevgisiz bir evliliklerinin olduğunu söylediği öğrenildi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda Gates ile evliliğini bitirme kararı aldı.

Kararı Gates, sosyal medyadan duyurdu.

Bill Gates, Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." diye yazdı.

ZENGİNLER LİSTESİNDE GERİLEYECEK

ABD basını ise dünyanın 'en pahalı' boşanmasıyla ilgili yeni iddialar ortaya attı. Buna göre Melinda Gates'in boşanmayı 2 yıldır beklediği ve avukatlarla temas halinde olduğu duyuruldu.

Bu dava sonrası zenginler listesinde gerileyeceği öne sürülen Bill Gates’ten de ilk açıklama geldi.

‘SEVGİSİZ BİR EVLİLİKTİ’

Eşi Melinda Gates ile 27 yıllık evliliğini bitirme karar alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates yakın arkadaşlarına bir süredir ayrı hayatlar yaşadıklarını ve sevgisiz bir evliliklerinin olduğunu söyledi.

SORUNLAR YAŞIYOR

Melinda Gates'in ise Katolik olduğu için boşanma konusunda sorunlar yaşadığı öne sürüldü.