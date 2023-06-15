Bill Gates'ten Çin'e kritik ziyaret: Gündem sağlık Microsoft'un kurucusu, Çin ziyaretinde sağlık meselelerini ele alacak. Şi Cinping'le görüşecek olan Gates'in, bir sonraki durağı Batı Afrika olacak.

AA & Ensonhaber

ABD merkezli Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Asya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Gates, küresel ölçekli sağlık ve kalkınma meselelerini ele almak üzere Çin'e gitti.

Gates, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019'dan bu yana ilk kez Pekin'e gittiğini duyurdu.

Çin ziyaretinde sağlık masada

Ziyaretinde, Gates Vakfı'nın Çin'de 15 yıldır çalıştığı ortaklarıyla bir araya geleceğini aktaran Gates, Çin'in sıtma ilaçlarının geliştirilmesinden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar çok sayıda alanda başarılı tecrübelere sahip olduğunu, dünya genelinde daha fazla insanın bu ilerlemelerden yararlanması gerektiğini ifade etti.

Gates, küresel iklim değişikliği, sağlığa erişimde eşitsizlik ve gıda güvenliği gibi sorunların çözümü için teknolojik yeniliklere ihtiyaç olduğuna işaret etti.

"Ciddi mesafe kaydedildi"

Ayrıca, dünyada yoksulluğun ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında ciddi mesafe kaydedildiğinin, ancak küresel krizlerin bu alanlardaki kazanımları gerilettiğinin altını çizdi.

Şi Cinping'le görüşecek

Bu arada Bill Gates, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile cuma günü bir araya gelecek.

Toplantı, Şi'nin son yıllarda yabancı bir özel girişimci ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçecek. Şi-Gates zirvesinin, birebir görüşme olabileceği konuşuluyor.

Bir sonraki durağı Batı Afrika

Afrika ülkelerinin yüksek gıda fiyatları, borçlar ve tüberküloz, sıtma gibi hastalıklardaki artış nedeniyle özellikle kırılgan durumda olduğuna dikkati çeken Gates, bu yüzden Çin ziyaretinden sonraki durağının Batı Afrika olacağını kaydetti.