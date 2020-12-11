Bin Ladin’in sağ kolu, ölüm riski taşıdığı için serbest bırakıldı

Bin Ladin’in sağ kolu, ölüm riski taşıdığı için serbest bırakıldı

Usame Bin Ladin’in propagandasından sorumlu sağ kolu Adel Abdel Bary’nin, cezaevinden aşırı kilosu nedeniyle koronavirüsten ölüm riski taşıdığı için serbest bırakıldığı öğrenildi.

Usame Bin Ladin’in propagandasından sorumlu sağ kolu Adel Abdel Bary (60), aşırı kilolarından dolayı koronavirüs ölüm riski taşıdığı gerekçesiyle ABD’de tutuklu olduğu hapishaneden serbest bırakıldı.

Oğlu da DEAŞ üyesi olan 6 çocuk babası Bary’nin, Ragaa’nın yaşadığı Londra'da bulunan 1 milyon sterlin değerindeki dairesine geri döndüğü belirtildi.

1999 YILINDA TUTUKLANMIŞTI

Bary, 1998'de Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen ve 224 kişinin ölümüne yol açan saldırılar nedeniyle 1999'da İngiltere’de tutuklanmış ve 2012'de ABD'ye iade edilmişti.