Euro
9.5731
-0.2%
Dolar
7.8915
0.02%
Altın
465.29
-0.12%
Borsa
1.356
0.17%
Bitcoin
142.095
-0.85%
EXEN Coin
10.75
-0.64%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Bin Ladin’in sağ kolu, ölüm riski taşıdığı için serbest bırakıldı

    Usame Bin Ladin’in propagandasından sorumlu sağ kolu Adel Abdel Bary’nin, cezaevinden aşırı kilosu nedeniyle koronavirüsten ölüm riski taşıdığı için serbest bırakıldığı öğrenildi.
    • DHA
    • 11.12.2020 - 15:00
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 15:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bin Ladin’in sağ kolu, ölüm riski taşıdığı için serbest bırakıldı

    Usame Bin Ladin’in propagandasından sorumlu sağ kolu Adel Abdel Bary (60), aşırı kilolarından dolayı koronavirüs ölüm riski taşıdığı gerekçesiyle ABD’de tutuklu olduğu hapishaneden serbest bırakıldı.

    Oğlu da DEAŞ üyesi olan 6 çocuk babası Bary’nin, Ragaa’nın yaşadığı Londra'da bulunan 1 milyon sterlin değerindeki dairesine geri döndüğü belirtildi.

    1999 YILINDA TUTUKLANMIŞTI

    Bary, 1998'de Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen ve 224 kişinin ölümüne yol açan saldırılar nedeniyle 1999'da İngiltere’de tutuklanmış ve 2012'de ABD'ye iade edilmişti.

    Bin Ladin’in sağ kolu, ölüm riski taşıdığı için serbest bırakıldı #1

    Bin Ladin’in sağ kolu, ölüm riski taşıdığı için serbest bırakıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir