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Binance, Cristiano Ronaldo ile yapılan dev ortaklığı duyurdu!

Binance, Cristiano Ronaldo ile yapılan dev ortaklığı duyurdu!

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance tarihi bir anlaşma yaptı.Binance dünyanın en ünlü futbolcularından olan Portekizli Cristiano Ronaldo ile bir ortaklık anlaşması yaptı..