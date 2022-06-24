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- Binance, Cristiano Ronaldo ile yapılan dev ortaklığı duyurdu!
Binance, Cristiano Ronaldo ile yapılan dev ortaklığı duyurdu!
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance tarihi bir anlaşma yaptı.Binance dünyanın en ünlü futbolcularından olan Portekizli Cristiano Ronaldo ile bir ortaklık anlaşması yaptı..
- Haber Merkezi
- 24.06.2022 - 02:30
Kripto para borsası devi Binance çok konuşulacak bir anlaşmaya imza attı.Şirketten yapılan açıklamada ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir NFT ortaklığı kurulduğu belirtildi.
Kripto para borsaları son dönemlerde dünyaca ünlü isimlerle anlaşmalar yaparak insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.Binance ve Ronaldo ortaklığı bunun en büyük örneklerinden.
Ronaldo yaptığı açıklamada "Binance ile yeni ortaklığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Birlikte NFT dünyasını değiştireceğiz. Futbolu da bir sonraki seviyeye taşıyacağız. Bu sadece başlangıç." ifadelerini kullandı.