Binyami Netanyahu: Hizbullah'ı hayal edemeyeceği saldırılarla vurduk Lübnan’a düzenledikleri 'terör' saldırılarını öven İsrail Başbakanı Binyami Netanyahu, “Geçtiğimiz birkaç gün içinde Hizbullah'ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk” dedi.

İHA

İsrail, Gazze'deki katlımanına devam ederken Lübnan'da yeni cephe açtı.

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde Lübnan’da onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Video açıklamasında konuşan Netanyahu, “Geçtiğimiz birkaç gün içinde Hizbullah'ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk” ifadelerini kullandı.

"GEREKEN HER ŞEY YAPACAĞIZ"

Düzenledikleri saldırılarla Hizbullah’a mesaj gönderdiklerini söyleyen Netanyahu, “Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, size söz veriyorum, mesajı alacaktır. Yerlerinden edilen kuzeydeki sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine geri döndürmeye kararlıyız.

Hiçbir ülke kendi sakinlerine, şehirlerine roket atılmasına müsamaha gösteremez. İsrail Devleti de buna müsamaha gösteremez” dedi.

Netanyahu “İsrail'in güvenliği yeniden tesis etmek için gereken her şeyi yapacağını” vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)