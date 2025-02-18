Binyamin Netanyahu güvenlik gerekçesiyle yolsuzluk davasına katılmayacak

AA & Ensonhaber

İsrail merkezli Yediot Aharonot gazetesine göre hakkındaki yolsuzluk davasında ifade vermesi gereken Başbakan Binyamin Netanyahu, güvenlik gerekçesiyle duruşmaya katılmayacak.

Ayrıca Netanyahu'nun yargıçlardan haftada 3 gün vereceği ifadelerin görevleri ve güvenlik gerekçeleriyle 2 güne indirilmesine onay vermelerini talep ettiği ancak bunun sonucuna ilişkin bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Netanyahu'nun 10 Aralık 2024'te başlayan dava duruşmaları kapsamında haftada 3 kez savunma yapması planlanıyordu.

Buna karşın Netanyahu, ameliyat olmasının yanı sıra işgal altındaki Suriye toprağı Hermon Dağı'na gitmesi, ABD gezisi gibi çeşitli gerekçelerle daha önceki birçok duruşmaya katılmamıştı.

YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.