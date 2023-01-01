Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.531
0.02%
BTXN Coin
6.22
4.53%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Sis 7 C

    Binyamin Netanyahu ile Vladimir Zelensky'nin görüşmesinin perde arkası

    Netanyahu, İsrail'e karşı oylamada Zelensky'den destek istedi. Tel Aviv'den savunma sistemi talebini yineleyen Zelensky ise sonuca varılamayınca Netanyahu'nun çağrısını olumsuz karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 13:00
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Binyamin Netanyahu ile Vladimir Zelensky'nin görüşmesinin perde arkası

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail karşıtı bir adım attı.

    İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında Uluslararası Adalet Divanı'ndan "istişari görüş" talep edildi.

    Zelensky'den destek talebi

    Kararın kendilerini bağlamayacağını söyleyen Netanyahu, öncesindeki telefon trafiğinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den destek istedi.

    Netanyahu, telefonda görüştüğü Zelensky'den, karara karşı oy kullanmaları talebinde bulundu.

    Oylama karşılığında savunma sistemleri istedi

    Axios'un haberine göre, Zelensky, karara karşı oy kullanmak veya çekimser kalmak karşılığında, yeni İsrail hükümetinin Kiev'e yönelik politikasını nasıl değiştireceğini ve Ukrayna'ya Rus saldırılarına karşı savunma sistemleri sağlayacağını duymak istediğini söyledi.

    Netanyahu'nun silah sevkiyatı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığı ancak gelecekte Zelensky'nin taleplerini görüşmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.

    Binyamin Netanyahu ile Vladimir Zelensky nin görüşmesinin perde arkası #1

    Telefon görüşmesinde anlaşmazlık

    Konuyla ilgili Ukraynalı bir yetkiliye göre, Zelensky, bu yanıtı beğenmedi ve Ukrayna'nın BM temsilcisine oylamaya katılmama talimatı verdi.

    Kiev yönetimi, Tel Aviv'den hava savunma sistemlerinin yanı sıra diğer askeri teçhizattan da talep ediyor. Fakat şimdiye kadar bir sonuç elde edebilmiş değiller.


    Evlat nöbetinde bin 216’ncı gün
    Gündem

    Evlat nöbetinde bin 216’ncı gün

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    YILBAŞI AKŞAMI! 31 Aralık 2022 Cuma TV'de neler var?
    Medya

    YILBAŞI AKŞAMI! 31 Aralık 2022 Cuma TV'de neler var?

    Görüş Bildir