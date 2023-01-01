Binyamin Netanyahu ile Vladimir Zelensky'nin görüşmesinin perde arkası

Netanyahu, İsrail'e karşı oylamada Zelensky'den destek istedi. Tel Aviv'den savunma sistemi talebini yineleyen Zelensky ise sonuca varılamayınca Netanyahu'nun çağrısını olumsuz karşıladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail karşıtı bir adım attı.

İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında Uluslararası Adalet Divanı'ndan "istişari görüş" talep edildi.

Zelensky'den destek talebi

Kararın kendilerini bağlamayacağını söyleyen Netanyahu, öncesindeki telefon trafiğinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den destek istedi.

Netanyahu, telefonda görüştüğü Zelensky'den, karara karşı oy kullanmaları talebinde bulundu.

Oylama karşılığında savunma sistemleri istedi

Axios'un haberine göre, Zelensky, karara karşı oy kullanmak veya çekimser kalmak karşılığında, yeni İsrail hükümetinin Kiev'e yönelik politikasını nasıl değiştireceğini ve Ukrayna'ya Rus saldırılarına karşı savunma sistemleri sağlayacağını duymak istediğini söyledi.

Netanyahu'nun silah sevkiyatı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığı ancak gelecekte Zelensky'nin taleplerini görüşmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.

Telefon görüşmesinde anlaşmazlık

Konuyla ilgili Ukraynalı bir yetkiliye göre, Zelensky, bu yanıtı beğenmedi ve Ukrayna'nın BM temsilcisine oylamaya katılmama talimatı verdi.

Kiev yönetimi, Tel Aviv'den hava savunma sistemlerinin yanı sıra diğer askeri teçhizattan da talep ediyor. Fakat şimdiye kadar bir sonuç elde edebilmiş değiller.