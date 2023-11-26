Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine gitti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine giderek burada İsrail askerleriyle görüştü. Netanyahu buradaki açıklamalarında Gazze'ye saldırıların süreceğini söyledi.

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AA

Orta Doğu'yu kan gölü götürüyor.

7 Ekim günü Hamas güçlerinin operasyonuna karşılık veren İsrail arasında büyük bir gerilim yeniden başladı.

Karşılıklı çatışmalar sürerken İsrail Gazze'yi abluka altına aldı ve saldırılarını sürdürdü.

İsrail, 50 gündür Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini vuruyor.

Binlerce sivil hayatını kaybederken, karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

Gazze'nin kuzeyine gitti

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan görüntülü paylaşımda, Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Bizi kimse durduramayacak

Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak." ifadelerini kullandı.

Saldırıların devam edeceğini söyledi

Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze'de çatışmalara verilen "insani aranın" ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.

İkinci ziyareti

Netanyahu'nun bu hamlesi, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana sınıra yaptığı ikinci ziyaret oldu.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)