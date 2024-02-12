Binyamin Netanyahu, İsrail'e uluslararası baskının arttığını belirtti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle üzerlerindeki uluslararası baskının arttığını ancak buna dayanmaları gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli hayatını kaybetti, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Binyamin Netanyahu: Artan baskıya dayanmamız gerekiyor

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bakanlar ve ordu yetkilileriyle görüşmesinde yaptığı konuşmaya dair açıklama yapıldı.

İsrail'in katliamlarına ilişkin ilişkin zafere giden yolda olduklarını savunan Netanyahu, bunun zaman alacağını ancak yıllar sürmeyeceğini öne sürdü.

Netanyahu, Gazze Şeridi’nin askerden arındırılmasını istediklerini belirterek bunun Gazze Şeridi de dahil olmak üzere Ürdün Nehri'nin batısında İsrail'in güvenlik kontrolünü gerektirdiğini iddia etti.

Hedeflerine ulaşmak için üzerlerinde artan baskıya da dayanmaları gerektiğini kaydeden Netanyahu, "Size gerçeği söylemeliyim. Baskıyı artırıyorlar. Yabancı unsurlarla temas kuran her biriniz bunu anlatabilir" ifadelerini kullandı.

ABD'den Refah uyarısı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu'yla görüşmesinde Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği görüşünü yinelediği belirtilmişti.

Biden'ın masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın verimini ve tutarlılığını artırmak için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulunduğu kaydedilmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge ve 2,3 milyon ile Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.

İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.