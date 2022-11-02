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    Binyamin Netanyahu: İsrailli seçmenler, zayıflık değil güç istiyor

    Netanyahu, ilk sonuçların ardından Batı Kudüs'te destekçilerine seslendi. İsrailli siyasetçi, "Seçmen, güç öngören bir hükümeti istiyor" dedi.
    • 02.11.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 11:32
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    Binyamin Netanyahu: İsrailli seçmenler, zayıflık değil güç istiyor

    İsrail'de dün yapılan seçimlerden, henüz kesin olmayan sandık çıkış anketlerine göre Binyamin Netanyahu zaferle ayrıldı.

    Seçim, ülkede son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçim olarak kayıtlara geçti.

    Netanyahu, partisi Likud'un, sandık çıkış anketlerine göre Meclis'te en fazla sandalyeyi kazanan parti olması üzerine "büyük bir zaferin eşiğinde" olduklarını söyledi.

    "Seçmen, güç öngören bir hükümeti istiyor"

    Likud ve sağcı müttefiklerinden oluşan koalisyon bloku, 120 sandalyeli Meclis'te hükümeti kurabilmek için 67 sandalyeye ulaşmış görülüyor.

    Netanyahu, dün gece Batı Kudüs'te destekçilerine yaptığı konuşmada, "Seçmen, ulusal gururu onarmayı ve zayıflık değil, güç öngören bir hükümeti istiyor." dedi.

    Netanyahu: Ben kral değilim

    Kendisine tezahüratlarda bulunan kalabalığa seslenen Netanyahu, "Ben kral değilim, seçilmeye ihtiyacım var ve bu sizin sayenizde oldu." dedi.

    Binyamin Netanyahu: İsrailli seçmenler, zayıflık değil güç istiyor #1

    Aşırı sağ ittifakın seçim zaferi

    İsrail Merkez Seçim Komitesi, dünkü seçimlere katılım oranının 2015'teki seçimden sonra kaydedilen en yüksek rakam olan yüzde 71,3 olduğunu açıkladı.

    Netanyahu liderliğindeki blok, dindar ve aşırı sağcı Yahudi siyasilerden oluşmasıyla dikkati çekiyor. Bu blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15 milletvekiliyle yarışı üçüncü bitirdi.

    Binyamin Netanyahu: İsrailli seçmenler, zayıflık değil güç istiyor #2

    AA'nın haberine göre, Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle eleştirilen aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’in bulunduğu Dini Siyonizm Partisi son seçimlerde en fazla yükseliş yapan parti oldu.

    Netanyahu müttefiki, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 10, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi de 5 milletvekili kazandı.

    İlk sonuçlar Netanyahu'nun başbakanlığa dönüşüne işaret ediyor.


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