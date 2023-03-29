Binyamin Netanyahu Joe Biden'ı uyardı: İç işlerimize karışma Yargı reformuna karşı büyük bir kitlesel protesto nedeniyle geri adım atmak zorunda kalan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gösterilerden sorumlu tuttuğu ABD'ye bir uyarı yaparak iç işlerine karışmama çağrısı yaptı.

AA

Geçtiğimiz aylarda İsrail'de 6'ncı kez başbakanlık koltuğuna oturan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koltuğunu sağlamlaştırmaya yönelik yargı reformu büyük kaosa neden oldu.

2022'nin son günlerinde tekrar iktidara geldiği günden itibaren muhaliflerinin sokaklara döküldüğü Netanyahu, yargı reformu ile bardağı taşırdı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere birçok noktada toplanan göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Meclis'ten geçirmeye çalıştığı yargı düzenlemesini protesto etti.

Netanyahu'ya geri adım attıran ayaklanma

Göstericiler tüm güvenlik noktalarını aşarak Netanyahu'nun konutuna kadar ilerledi.

Asker ve polisin tüm ülkede kontrolü kaybettiği büyük protesto hareketi için İsrail yöneticileri ABD'yi sorumlu tuttu.

Netanyahu’nun sosyal medya hesabından bir makale paylaşarak, "İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak." açıklaması yaptı.

Yaşanan olaylar reformun ertelendiği açıklaması ile bir nebze de olsa dinerken Netanyahu bir paylaşım daha yaparak ABD'yi uyardı.

"İç işlerimize karışma ABD"

Netanyahu, "Başkan Biden'ı 40 yılı aşkın süredir tanıyorum ve onun İsrail'e uzun süredir devam eden bağlılığını takdir ediyorum. İsrail ve ABD arasındaki ittifak kırılmaz ve aramızda zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlıkların üstesinden gelir.

Yönetimim, hükümetin üç kanadı arasında uygun dengeyi yeniden kurarak demokrasiyi güçlendirmeye kararlı ve bunu geniş bir mutabakatla tesis etmeye çalışıyoruz. İsrail, kararlarını en iyi dostları da dahil olmak üzere dışarıdan gelen baskılara göre değil, halkının iradesiyle alan egemen bir ülkedir" ifadelerini kullandı.