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    Binyamin Netanyahu, koronavirüse yakalandı

    73 yaşındaki Netanyahu'nun, salgın hastalığa yakalandığı açıklandı. Başbakan Bennett, geçmiş olsun mesajı paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.03.2022 - 17:36
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    Binyamin Netanyahu, koronavirüse yakalandı

    İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

    İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Netanyahu'nun salgın hastalığa yakalandığını duyurdu.

    TESTİ POZİTİF ÇIKTI

    73 yaşındaki eski Netanyahu'nun hastalığı hafif geçirdiği belirtildi. İsrail Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, Netanyahu'ya acil şifalar diledi.

    Lapid, Twitter hesabındaki paylaşımında "Önce sağlık" ifadesini kullandı.

    BAŞBAKAN OLDUĞU DÖNEMLER

    Binyamin Netanyahu, 1996'dan 1999'a ve 2009'dan 2021'e kadar İsrail Başbakanı olarak görev yapmıştı.

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    Binyamin Netanyahu, koronavirüse yakalandı #2

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