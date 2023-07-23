Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ziyaretine sağlık sorunu engeli İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret, kalp pili takılması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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İsrail'de 6. kez başbakanlık koltuğuna oturan Binyamin Netenyahu'ya karşı ülke geneline yayılan protestolardan sonra bir de sağlık sorunu başgösterdi.

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle fenalaşan Netanyahu geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmış ve kalbine takip cihazı takılmıştı.

Kalbine pil takıldı

İsrail Başbakanı yeniden ameliyata alınarak kalbine bu kez pil takıldı.

Hastanede sağlık durumu yakından takip edilen Netanyahu'nun programları da iptal edildi.

Türkiye ziyareti ertelendi

Bu kapsamda, Netanyahu'nun önümüzdeki hafa gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de ertelendi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu'nun programı gelecek hafta yeniden düzenlenecek ve Türkiye ziyareti tarihi yeniden belirlenecek.

Önce Abbas sonra Netanyahu kabul edilecekti

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, 28 Temmuz'da da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Türkiye’de misafir edeceğini duyurmuştu.