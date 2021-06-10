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    BioNTech, Afrika'da aşı üretim tesisi kuracak

    BioNTech, Afrika'da aşı üretim tesisi kuracak

    Şirketin kurucularından Şahin, kıtada aşı üretim tesisinin mümkün olduğunu ve bunu hayata geçireceklerini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 11:05
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    Profesör Uğur Şahin'in kurucu ortaklarından olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Afrika kıtasında mRNA aşı üretim tesisleri inşa etmeyi planlıyor.

    BioNTech, koronavirüsün haricindeki hastalıklarla da mücadele için uzun vadeli bir çabanın parçası olarak Afrika'ya açılmayı hedefliyor.

    BIONTECH'İN AFRİKA HEDEFİ

    Financial Times'ın haberine göre, şirket, Avrupa Birliği'nin (AB) aşıların yüzde 99'undan fazlasını ithal eden Afrika'daki aşı üretim kapasitesini artırmaya yönelmesiyle harekete geçti.

    Şahin, İngiltere'deki G7 Zirvesi öncesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüntülü görüşmesinde Afrika'ya dair planlarını anlattı.

    BioNTech, Afrika da aşı üretim tesisi kuracak #1

    "MÜMKÜN KILMALIYIZ"

    Şahin, "Teknoloji açısından Afrika'da aşı üretiminin mümkün olmaması için hiçbir neden yok. Bunu mümkün kılmalıyız." dedi.

    Türk profesör, BioNTech'in Afrika'da yaklaşık 12 ay içinde "aşı dozlarını doldurmak için" bir ortak bulmasını ve eğitmesini hedeflediğini söyledi.

    Uğur Şahin, ayrıca kıtada gelecekteki tüm tesislerin orta ve düşük gelirli ülkeler için kâr amacı gütmeyen oranlarda tedaviler üreteceğini ifade etti.

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    "ZENGİN ÜLKELER BASKI ALTINDA"

    Leyen de AB'nin Afrikalı ortaklarla birlikte mRNA'ya yatırım yapmak için güçlü bir girişimin teşvik edilmesine yardımcı olmak istediklerini söyledi, teknolojinin kıtaya aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

    Haberde, "Zengin ülkeler ve şirketler, kıtadaki koronavirüs aşılarının kullanılabilirliğini artırmak için yoğun baskı altında. Afrika'da şimdiye kadar sadece 39 milyon doz uygulandı. Bu da küresel aşılamanın sadece yüzde 2'si." denildi.

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