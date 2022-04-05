BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in maaşına zam yapıldı

Koronavirüs döneminde serveti artan BioNTech CEO’su Uğur Şahin, dünyanın en zengin Türk'ü oldu. Şahin’in maaşı, 2020-2021 döneminde 30,8 milyon dolara yükseldi.

Koronavirüs döneminde, aşı şirketlerinin CEO’ları dünyanın en zenginleri listesine isimlerini yazdırdı.

Milyar dolarlık servete ulaşan CEO’ların maaşlarındaki artış da dikkat çekti. BioNTech CEO’su Uğur Şahin de bu isimler arasında girdi.

MAAŞI 3 KATINA ÇIKTI

Uğur Şahin’in maaşı, koronavirüs öncesine göre 3 kat arttı.

2018-2019 döneminde 8,5 milyon dolar ödeme alan Uğur Şahin’in maaşı, 2020-2021 döneminde 30.8 milyon dolara yükseldi.

Ayrıca Şahin, hisseleri sayesinde dünya üzerindeki en zengin Türk oldu.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER TOPLAMDA 100 MİLYON DOLARDAN FAZLA MAAŞ ALDI

mRNA aşısı üreten Pfizer, BioNTech ve Moderna’nın üst düzey yöneticileri, bu şirketler tarafından koronavirüse karşı geliştirilen mRNA aşılarının büyük ticari başarısı nedeniyle pandemide toplamda 100 milyon dolardan fazla maaş almış oldu.

Uğur Şahin’in ve diğer üst düzey yöneticilerin, maaştan elde ettiği gelirin yanında, temettü ödemeleri ve hisse satışlarından elde ettiği gelirler de bulunuyor.

FİRMANIN 2021 KÂRI 10.3 MİLYAR EURO

Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının 2021’de hazırladığı net kâr, 10.3 milyar euro oldu. Bu rakam 2020'de sadece 15,2 milyon euro olarak açıklanmıştı.

EN ÇOK ZAM ALAN PFIZER CEOSU

Öte yandan Moderna CEO’su Stéphane Bancel 5.4 milyar dolarlık, BioNTech CEO’su Şahin ise 8,1 milyar dolar değerindeki hisselerle birlikte dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralara tırmandı.

Pandemide maaşına en çok zam alan yönetici ise aşıyı BioNTech’le birlikte piyasaya süren Pfizer CEO’su Albert Bourla oldu. 2018-2019 döneminde 27,7 milyon dolar kazanan Bourla’nın maaşı 2020-2021’de 45,3 milyon dolara çıktı. Bourla, 2019’da CEO’luk görevine terfi etmişti.

BANKA DEVLERİYLE ARALARINDAKİ MAKAS DARALIYOR

Londra merkezli bir düşünce kuruluşu High Pay Centre’ın yöneticisi Luke Hildyard; JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America gibi Wall Street devlerinin genel müdürlerinin hala ilaç şirketlerinin yöneticilerinden daha fazla kazandığını, ancak bu farkın daraldığını söyledi.

“TEKELCİ BİR İŞ MODELİNE DAYANAN BİR KRALİYET SERVETİ İNŞA ETTİLER”

Bazı uzmanlar ise ilaç şirketlerini pandemiden haksız kazanç sağlamakla suçluyor.

Aşıların bulunmasından bu yana yoksul ülkelerde aşılara düşük maliyetli erişim sağlanması için herhangi ciddi bir adım atılmaması, bazı uzmanların eleştirilerine neden oldu.

Büyük paralar kazanan ilaç şirketleri ve üst düzey yöneticiler haksız kazanç sağlamakla suçlandı. Düşünce kuruluşu Public Citizen’de ilaçlara erişim konusunda kampanya yürüten Steve Knievel, “Bancel, Bourla, Şahin ve diğer aşı kralları, aşı ayrımcılığını yönlendiren ve tekelci bir iş modeline dayanan bir kraliyet serveti inşa ettiler.” dedi.

DÜNYANIN EN ZENGİN 232’İNCİ KİŞİSİ

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre; Uğur Şahin, 8.14 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengin 232’nci kişisi konumunda.

Şahin'in serveti, BioNTech hisselerindeki yükselişe paralel olarak Ağustos 2021'de 19 milyar doları aşmıştı. Ancak daha sonra hisse değerindeki düşüşe paralel olarak Şahin'in serveti de geriledi.

2022'DE ÖNGÖRÜLEN KAZANÇ 17 MİLYAR EURO

Koronavirüs vakalarındaki düşüşe paralel olarak aşı satışlarının azalması beklenirken, şirketin gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi bekleniyor.

BioNTech’in 2022’de 2,4 milyar adet Covid-19 aşı siparişi aldığı ve buradan 13 ile 17 milyar euro arasında gelir beklediği aktarıldı.