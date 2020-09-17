BioNTech, korona aşısı için Novartis'in Almanya'daki tesisini satın alacak

116 yıllık ilaç üretim tesisi, BioNTech'in Almanya'daki üçüncü üretim tesisi olacak.

Almanya'da faaliyet gösteren, Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu ilaç geliştirme firması BioNTech, merkezi İsviçre'de bulunan ilaç şirketi Novartis'in Almanya'nın Marburg kentindeki üretim tesislerini satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Almanya'nın Mainz kentinde faaliyet gösteren BioNTech'ten yapılan açıklamada, Marburg'daki ilaç üretim tesisinin satın alınması için Novartis ile anlaşma yapıldığı belirtildi.

TESİSTEKİ 300 ÇALIŞANIN DURUMU

Anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilginin yer almadığı açıklamada, BioNTech'in ilaç üretim tesisindeki 300 çalışanı da devralacağı kaydedildi.

Novartis'ten satın alınan 116 yıllık ilaç üretim tesisinin, BioNTech'in Almanya'daki üçüncü üretim tesisi olacağı bildirildi.

YILLIK 750 MİLYON DOZ ÜRETİM KAPASİTESİ

Açıklamada, BioNTech'in üzerinde çalıştığı "BNT162b1" adlı koronavirüs aşı adayı için yıllık 750 milyon doz üretim kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

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