BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşıya ait dökümanlara siber saldırı

Pfizer ve BioNTech, Avrupa’ya gönderdikleri aşı dökümanlarının internet korsanları tarafından sızdırıldığını açıkladı.

Koronavirüse karşı 95 başarılı olduğu açıklanan Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya ait yeni bir gelişme yaşandı.

HACKERLAR, AŞININ DOSYALARINI ELE GEÇİRDİ

AFP'nin haberine göre; Pfizer ve BioNTech, Avrupa’ya gönderdikleri aşı dökümanlarının internet korsanları tarafından sızdırıldığını duyurdu.