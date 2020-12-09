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    BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşıya ait dökümanlara siber saldırı

    Pfizer ve BioNTech, Avrupa’ya gönderdikleri aşı dökümanlarının internet korsanları tarafından sızdırıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 23:37
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    BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşıya ait dökümanlara siber saldırı

    Koronavirüse karşı  95 başarılı olduğu açıklanan Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya ait yeni bir gelişme yaşandı.

    HACKERLAR, AŞININ DOSYALARINI ELE GEÇİRDİ

    AFP'nin haberine göre; Pfizer ve BioNTech, Avrupa’ya gönderdikleri aşı dökümanlarının internet korsanları tarafından sızdırıldığını duyurdu.

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