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- BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşıya ait dökümanlara siber saldırı
BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşıya ait dökümanlara siber saldırı
Pfizer ve BioNTech, Avrupa’ya gönderdikleri aşı dökümanlarının internet korsanları tarafından sızdırıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 23:37
Koronavirüse karşı 95 başarılı olduğu açıklanan Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya ait yeni bir gelişme yaşandı.
HACKERLAR, AŞININ DOSYALARINI ELE GEÇİRDİ
AFP'nin haberine göre; Pfizer ve BioNTech, Avrupa’ya gönderdikleri aşı dökümanlarının internet korsanları tarafından sızdırıldığını duyurdu.