BioNTech'in konteyner aşı fabrikası, Ruanda'da Alman biyoteknoloji firması BioNTech, mRNA tabanlı aşı üretimi için tasarlanan ve "BioNTainer" adı verilen 6 adet konteyner fabrikası, Ruanda'nın başkenti Kigali'ye ulaştı. Konteyner fabrikaları taşıyan uçak Kigali Havaalanı'na iniş yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren Almanya merkezli BioNTech'ten Afrika kıtası için beklenen adım atıldı.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortakları olduğu şirket, mRNA tabanlı aşı üretimi için tasarlanan ve "BioNtrainer" adı verilen konteyner fabrikalar, Ruanda'ya gönderildi.

Ruanda'nın başkenti Kigali'ye konteyner fabrikaları taşıyan uçak Kigali Havaalanı'na iniş yaptı.

Daha sonra Senegal ve Güney Afrika'ya da yerleştirilecek

Kigali'de Haziran 2022'de temeli atılan üretim tesisine konuşlandırılacak konteyner fabrika, Afrika ülkelerinin mRNA aşılarına daha hızlı erişim sağlamasını kolaylaştıracak.

Mobil fabrikalar, daha sonra Senegal ve Güney Afrika'ya da yerleştirilecek.

BioNTainer, 6 adet 40'lık konteynerden oluşuyor

Şirket, koronavirüsün yanı sıra yeni geliştirdiği ve insanlar üzerinde denenecek mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşılarını da burada üretmeyi hedefliyor.

Toplamda 6 adet 40'lık konteynerden oluşan yapı "BioNTainer" olarak adlandırılıyor.