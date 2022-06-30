BioNTech/Pfizer ABD'ye, 105 milyon doz aşı verecek

Pfizer ile BioNTech arasında, ABD hükümetine 105 milyon doz aşının teslimini öngören anlaşma imzalandı. ABD'nin aşılar için 3,2 milyar dolar ödeyeceği öğrenildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech arasında, en kısa sürede ABD hükümetine 105 milyon doz koronavirüs aşısının teslimine yönelik anlaşma imzalandı.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, ABD hükümeti, yeni parti için 3,2 milyar dolar ödeyeceği kaydedildi.

AA’nın haberine göre; söz konusu anlaşma, Omicron varyantına karşı güncellenen, orijinal aşıdan daha yüksek bağışıklık tepkisi gösterdiği açıklanan ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay bekleyen koronavirüs aşılarının tedarikini içeriyor.

Doz başı fiyat, 30 doların üzerinde

Bu arada ABD hükümetinin, şirketlerle Kovid-19 aşı tedariki imzaladığı ilk sözleşmesinde doz başına fiyat 19,50 dolar iken güncellenmiş aşının doz başı fiyatının yeni kontratta 30 doların üzerinde olması dikkati çekti.

ABD, 300 milyon doz aşı almayı garantiye aldı

Pfizer ve BioNTech, ABD yönetiminin söz konusu aşıdan 195 milyona kadar ek doz satın alma seçeneğine de sahip olduğunu belirtti.

Böylece ABD hükümeti son anlaşmayla toplamda 300 milyon doz koronavirüs aşısı almayı garanti altına almış oldu.