Bir gencin polis ateşiyle ölümünün ardından Fransa karıştı Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylarda 13 kişi gözaltına alındı. Olayı protesto edenler çok sayıda aracı da ateşe verdi.

AA

Fransa'nın Nanterre kentinde 'dur' ihtarına uymayan bir araca polis ateş açmış, Afrika kökenli siyahi ve müslüman olan 17 yaşındaki sürücü ölmüştü.

Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken bir çocuk da olay yerinden kaçmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ateş açan polisin aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.

Polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.

Fransa karıştı

Olayın ardından halk sokağa döküldü.

Kentin farklı mahallelerinde gençler ve polis arasında arbede yaşandı.

Belediye binası ve bir okulda da yangın çıkarken toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Olaya tepki gösterenler Nanterre, Suresnes, Mantes-la-Jolie gibi farklı kentlerde sokaklara inerek, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi.