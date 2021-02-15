Birleşik Arap Emirlikleri çektiği Mars fotoğrafını Dünya'ya ulaştırdı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mars yörüngesine oturan uzay aracı Hope'un (Umut), Mars'a ait ilk fotoğrafı dünyaya ulaştı.

Uzay aracının salı günü Kızıl Gezegen'in yörüngesine girmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dünya'nın komşusunda bilimsel araştırmalara başlayan ilk Arap ülkesi olmuştu.

Geçen yıl temmuz ayında Japonya'dan fırlatılan Hope, Çin ve ABD'nin uzay araçlarının aksine, Mars'a inmeyecek.

MARS YÜZEYİNİ VE ATMOSFERİNİ İNCELEYECEK

Mars'ın atmosferini inceleyecek, hava olaylarını ve iklimini araştıracak. Bilim insanları özellikle Mars'ın atmosferini ve Kızıl Gezegen'in suyunu nasıl kaybettiğini anlamaya çalışacak.

Mars’a ait fotoğrafın Hope'un Kızıl Gezegene ulaşmasından 1 gün sonra Umut’un EXI cihazı tarafından Mars yüzeyinden 24 bin 700 kilometre (15 bin 350 mil) yükseklikten çekildiğini bildiren Merkez, “Umut sondasının ilk Mars fotoğrafının aktarımı, tarihimizde belirleyici bir andır ve BAE’nin uzay araştırmalarında yer alan gelişmiş ülkeler arasında katıldığını göstermektedir.” dedi.

ÇİN VE ABD UZAY ARAÇLARI DA MARSA YAKIN

Perşembe günü Çin'in uzay aracı Tianven-1 (Cennet'e Sorular-1), Kızıl Gezegen'e ulaşacak. 18 Şubat'ta da ABD'nin Perseverance (Sebat) adlı aracı Mars yüzeyine inecek.